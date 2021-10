Stiri pe aceeasi tema

- Administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID-19 in unele tari este „imorala, incorecta și trebuie sa se opreasca”, avand in vedere ca imunizarea stagneaza in Africa, a declarat directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, relateaza miercuri CNN.

- Cseke Attila, ministrul interimar al sanatatii, s-a vaccinat marti dimineata cu a treia doza de vaccin anti-COVID, in prima zi in care Romania incepe imunizarea cu cea de-a treia doza de vaccin anti-COVID . Cseke Attila a anuntat ca pana la acest moment erau inscrise in platforma pentru imunizarea cu…

- In urma cu scurt timp, Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a anunțat care sunt condițiile necesare pentru administrare celei de-a treia doze de vaccin impotriva Covid-19. Mai mult decat atat, medicul militar a afirmat ca in aceste momente platforma pentru imunizare este in lucru…

- Comisarul european pentru piata interna, Thierry Breton, insarcinat cu coordonarea aprovizionarii Uniunii Europene cu vaccinuri impotriva COVID-19, a respins miercuri criticile Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) fata de administrarea celei de-a treia doze in tarile bogate in timp ce state sarace…

- Directorul OMS cere amanarea celei de-a treia doze de vaccin: ”Nu exista un consens cu privire la eficiența unei a treia doze”. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul Organizației Mondiale a Sanatații, a cerut o amanare de doua luni a administrarii dozelor de rapel anti-COVID, la doar cateva zile dupa…

- Organizația Mondiala a Sanatații cere amanarea celei de a treia doze de vaccin anti-covid-19 pana in octombrie. OMS vrea amanarea celei de-a treia doza de vaccin anti-covid-19 Directorul OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus a indemnat țarile sa amane vaccinarea cu o a treia doza din vaccinul anti-covid. Indemnul…

- Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, s-a intalnit miercuri in Kuweit cu directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, caruia i-a facut cunoscut "sprijinul" in eforturile sale pentru aprofundarea anchetei in China asupra originii pandemiei, noteaza…

- Lumea se afla la inceputul unui alt val de infecții și decese de Covid-19, a declarat miercuri directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații, Tedros Adhanom Ghebreyesus, conform CNBC.