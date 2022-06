Stiri pe aceeasi tema

- Ngozi Okonjo-Iweala a spus ca membrii organizatiei pot contribui la rezolvarea acestei probleme permitand circulatia libera a importurilor de alimente si produse agricole, in special in scopuri umanitare.

Tarile aflate in curs de dezvoltare resimt cel mai puternic socul petrolier din acest an, scrie Bloomberg.

Indicele de referința arata ca prețurile internaționale pentru uleiurile vegetale și produsele lactate sunt in scadere, in timp ce in cotațiile pentru grau, orez și carne de pasare sunt in creștere Prețurile mondiale la marfuri alimentare au scazut modest in mai, pentru a doua luna consecutiva, deși…

- Presedintele Uniunii Africane, senegalezul Macky Sall, s-a declarat preocupat, marti, de efectele pe care noile sanctiuni impuse de Uniunea Europeana impotriva Rusiei le vor avea asupra achizitionarii de alimente de catre natiunile sarace din Africa. Printre sanctiunile decise de Uniunea Europeana…

- Presedintele Uniunii Africane, senegalezul Macky Sall, s-a declarat preocupat, marti, de efectele pe care noile sanctiuni impuse de Uniunea Europeana impotriva Rusiei le vor avea asupra achizitionarii de alimente de catre natiunile sarace din Africa.

Preturile din zona euro au continuat sa creasca in luna mai, atingand un nivel record pentru a saptea luna consecutiv. Potrivit cifrelor preliminare publicate marti de biroul european de statistica, inflatia a fost de 8,1% pentru luna mai, in crestere fata de nivelul record de 7,4% din aprilie si peste…

Seful miscarii islamiste palestiniene Hamas in Fasia Gaza, Yahya Sinwar, a avertizat sambata asupra posibilitatii unei "mari batalii" impotriva Israelului in caz de noua "agresiune" a fortelor israeliene in moscheea Al-Aqsa din Ierusalim, relateaza AFP.

Guvernul Ungariei a decis sa prelungeasca pana la 1 iulie masurile de inghetare a preturilor la carburanti si la anumite alimente, a anuntat premierul ungar Viktor Orban, miercuri. Premierul a spus, intr-un clip video publicat pe pagina sa de Facebook, ca guvernul a abordat problema preturilor la carburanti…