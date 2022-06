Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean, Volodymyr Zelenski, a declarat liderilor NATO ca țara sa are nevoie de mai multe arme și bani pentru a se apara impotriva Rusiei, avertizand ca ambițiile Moscovei nu se opresc la Ucraina. Intr-un discurs virtual summit-ul alianței occidentale de aparare de la Madrid, el a spus:…

- Cu o saptamana inainte de inceputul summitului NATO de la Madrid, secretarul general al Aliantei a vorbit despre subiectele care vor fi dezbatute la intrunire. NATO vrea sa puna la cale un nou plan de sprijinire a Ucrainei in confictul cu Rusia si sa creasca forta de raspuns rapid de pana la sase ori,…

- Toți copiii ucraineni care au venit pe lume in regiunea ocupata Herson, sudul Ucrainei, incepand cu 24 februarie, vor deveni automat cetațeni ruși, a declarat joi Kirill Stremousov, adjunctul șefului administrației militare-civile impuse de Rusia in regiune, pentru agenția de presa rusa RIA, citata…

- Creșterea prețurilor la alimente reprezinta consecința directa a razboiului Rusiei, a declarat miercuri șeful NATO Jens Stoltenberg. Creșterea prețurilor la produsele alimentare la nivel mondial este „o consecința directa" a razboiului din Ucraina și nu, așa cum a afirmat Moscova, o consecința a…

- „Rusia a uitat tot ce era important pentru invingatorii celui de-Al Doilea Razboi Mondial”, a acuzat duminica presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, in ajunul comemorarilor din Rusia, de la 9 mai, care sarbatoresc victoria asupra Germaniei naziste. Volodimir Zelenski a criticat vehement intr-un…

- Intr-o mișcare de sfidare a izolarii de catre Occident, Vladimir Putin este așteptat sa vorbeasca in Piața Roșie, in fața unei parade cu trupe, tancuri și rachete, așa cum obișnuiește in fiecare an.Anul acesta, insa, nu este vorba doar despre o parada. Inainte de 9 mai, au aparut mai multe speculații…

- Seful spionajului extern rus, Serghei Naraskin, a acuzat joi SUA si Polonia de complot cu scopul de a obtine o sfera de influenta in Ucraina, transmite Reuters, care a interpretat scenariul facut public de Naraskin drept cel mai puternic semnal dat de Moscova ca razboiul s-ar putea incheia cu impartirea…

- NATO este pregatita sa continue ani la rand furnizarea de ajutor militar Ucrainei in razboiul acesteia din urma cu Rusia, inclusiv prin facilitarea transferului de arme de productie sovietica pentru armata ucraineana, dar si a unor arme moderne occidentale, a declarat joi secretarul general al Aliantei,…