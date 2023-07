“Sarcina noastra acum este sa ne asiguram ca Ucraina invinge in acest razboi, garantand aprovizionarea cu arme și muniții, pentru ca daca Ucraina nu caștiga ca națiune democratica și independenta, nu va exista niciun motiv pentru a discuta despre garanții de securitate sau despre aderarea la NATO”, a spus secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in deschiderea summitului de la Vilnius. Șeful NATO a declarat ca Ucraina va primi marți un “mesaj pozitiv și puternic” in ceea ce privește drumul sau spre aderare, in timp ce liderii alianței militare occidentale se intalnesc pentru a discuta despre…