- Rusia nu are de gand sa se retraga și va folosi acalmia temporara in acțiunile militare active din Ucraina pentru o noua ofensiva, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, scrie Lenta.ru. Stoltenberg a aratat ca Kievul a propus un plan de reglementare pașnica, insa Moscova nu a acceptat…

- Rusia incearca sa inghete luptele din Ucraina pe timpul iernii pentru a-si intari fortele in vederea unui nou asalt in primavara, a declarat miercuri seful NATO, Jens Stoltenberg, potrivit AFP. "Ce vedem acum este ca Rusia incearca sa impuna un fel de inghetare a acestui razboi, cel putin pentru…

- Rusia a anunțat sambata ca isi suspenda participarea la Acordurile de la Istanbul, care asigura o continuare a exporturilor de cereale ucrainene, vitale in aprovizionarea alimentara a tarilor sarace, in urma unui atac cu drone care a vizat sambata nave rusesti in Crimeea, pe care Moscova le imputa Ucrainei…

- Generalul Serghei Surovikin, care a fost numit recent in funcția de comandant al operațiunilor militare ale Rusiei, a afirmat ca obiectivul strategic este ca “Ucraina sa devina independenta de Occident și de NATO și un stat prietenos cu Rusia”. Intr-un interviu acordat saptamana trecuta, Surovikin a…

- Viktor Orban a acuzat, duminica, Uniunea Europeana ca „trage” in Ungaria indirect, prin sancțiunile pe care le-a impus impotriva Rusiei. Premierul ungar, un apropiat al liderului de la Moscova, a susținut ca sancțiunile menite sa pedepseasca Rusia pentru invadarea Ucrainei sunt o „bomba” asupra economiei…

- Coreea de Nord a salutat rezultatele „referendumurilor” din patru regiuni ocupate ale Ucrainei, care au fost descrise ca fiind un „spectacol de propaganda” și „ilegale” de catre autoritațile ucrainene de la Kiev, potrivit agenției TASS. „Respectam voința locuitorilor care au dorit sa se reuneasca cu…

- La scurt timp dupa ce Vladimir Putin a semnat, la Kremlin, decretele de anexare la Rusia a mai multor provincii ucrainene, Kievul a reacționat printr-un mesaj, postat pe contul de Twitter, de consilierul prezidențial ucrainean Mihailo Podoliak. Podoliak a susținut ca Rusia ar trebui sa apeleze la Kiev…