NATO este ingrijorat de riscul „real” de conflict in Ucraina prin consolidarea militara rusa continua la granițele sale și trebuie sa se pregateasca pentru un eșec al diplomației, a avertizat vineri, 7 ianuarie, secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg. „Consolidarea militara a Rusiei continua in jurul Ucrainei și este insoțita de un discurs amenințator de la Moscova, daca cererile acesteia nu sunt […] The post Șeful NATO: Riscul unui conflict in Ucraina este real first appeared on Ziarul National .