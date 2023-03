Stiri pe aceeasi tema

Un consilier al premierului ungar, Viktor Orban, a semnalat sambata o posibila noua amanare a ratificarii de catre Budapesta a aderarii Finlandei și Suediei la NATO, afirmand ca votul ar putea avea loc abia in a doua jumatate a lunii martie, relateaza Reuters, potrivit Rador.

Prim-ministrul Viktor Orban a declarat vineri ca sunt necesare mai multe discuții intre grupurile parlamentare inainte de ratificarea de catre Ungaria a aderarii Finlandei și Suediei la NATO. Parlamentarii vor incepe sa dezbata chestiunea miercurea viitoare, scrie Rador.

Parlamentul ungar va incepe miercurea viitoare dezbaterea privind ratificarea intrarii in NATO a Suediei si Finlandei, dar votul parlamentarilor va surveni abia la inceputul lunii martie, transmite miercuri EFE, conform AGERPRES.

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a criticat luni atitudinea presedintelui turc, Recep Tayyip Erdogan, care ameninta ca va bloca aderarea la NATO a Suediei dupa ce un extremist a ars un exemplar din Coran sambata la Stockholm, noteaza AFP, citat de Agerpres.

Suedia si Finlanda trebuie sa deporteze sau extradeze in Turcia pana la 130 de 'teroristi' inainte ca parlamentul de la Ankara sa le aprobe cererile de aderare la NATO, a transmis presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, este optimist și increzator ca Finlanda și Suedia se vor alatura in cele din urma Alianței, in ciuda faptului ca premierul suedez a spus ca Turcia are nevoie de "lucruri pe care nu le pot indeplini" pentru a-și ridica veto-ul asupra aderarii acestor doua

Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg se asteapta ca Suedia si Finlanda sa adere oficial la alianta in noul an, a declarat el intr-un interviu de sfarsit de an pentru DPA, citat luni, scrie AGERPRES.

Finlanda ar lua in considerare acordarea de autorizatii de export de arme catre Turcia, de la caz la caz, a anuntat ministrul finlandez al apararii, joi, in timpul unei vizite la Ankara, intr-un efort de a obtine sprijinul Turciei pentru aderarea Finlandei si a Suediei la NATO, relateaza Reuters.