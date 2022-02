Șeful NATO, mesaj tranșant: nu decide Rusia cine este membru NATO Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, transmite un mesaj ferm Rusiei și arata ca nu se decide de la Moscova ce țara va fi sau nu membru NATO. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Alfred Laurențiu, senator PSD: Romania nu are motive… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Alfred Laurențiu, senator PSD:nu are motive…

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, susține ca Rusia iși consolideaza prezența militara la granița cu Ucraina, in ciuda afirmațiilor Moscovei ca iși retrage soldații din zona. Șeful NATO cheama Moscova la dialog, pe calea diplomației. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a explicat faptul ca, in acest moment, nu exista riscul ca Romania sa fie implicata militar in Ucraina. In schimb, daca Rusia va invada Ucraina, atunci situația se va schimba și vor fi afectate atat NATO, dar și Romania. Fii la curent cu cele mai…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, s-a aratat circumspect miercuri fata de anuntul privind o retragere a fortelor ruse din Crimeea, subliniind ca acesta trebuie mai intai "verificat", relateaza AFP, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Ministerul Apararii din Rusia a anuntat miercuri ca unitatile care si-au incheiat manevrele militare in peninsula ucraineana Crimeea, anexata de Moscova in 2014, se intorc in cazarmile in care sunt incartiruite cu titlu permanent, transmite EFE, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a anunțat, pe pagina sa de Facebook, inceputul discuțiilor din cadrul NATO pe tema Ucraina - Rusia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Statele Unite asteapta peste cateva zile raspunsul Rusiei privind propunerile Washingtonului si ale NATO referitoare la garantiile de securitate si solicita reducerea presiunilor militare ruse asupra Ucrainei, astfel incat sa fie facilitate actiunile dipomatice. Fii la curent cu cele mai noi…

- Preturile petrolului au scazut marti cu peste 3%, retragandu-se de la maximele din ultimii sapte ani, dupa ce Rusia a declarat ca unele dintre unitatile sale militare se intorc la bazele lor dupa exercitii din apropierea Ucrainei, o miscare care pare sa se diminueze tensiunile dintre Moscova si Occident,…

- Ministrul apararii al Rusiei, Serghei Soigu, s-a deplasat in Siria pentru a inspecta exercitiile navale la care participa 15 nave de razboi si 30 de avioane marti in estul Mediteranei, informeaza Reuters, preluand o stire transmisa de agentia Interfax, care citeaza Ministerul Apararii de la Moscova.…