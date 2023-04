Șeful NATO, la Kiev: Ce i-a cerut Zelenski UPDATE Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi Aliantei Nord-Atlantice sa primeasca Ucraina in randurile sale si sa-i furnizeze mai multe arme pentru a lupta contra Rusiei, in asteptarea carora tara sa plateste cu „vietile soldatilor”, care nu au inca toate mijloacele de care au nevoie, transmite AFP. Desi favorabila in principiu aderarii Ucrainei, Alianta ramane evaziva asupra unei decizii concrete, care ar risca sa escaladeze conflictul, in conditiile in care Rusia considera o asemenea extindere a NATO o linie rosie. „Summitul NATO de la Vilnius (in iulie) poate deveni istoric”,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

