- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca se așteapta ca alianța sa convina asupra unui „program multianual” pentru a ajuta Ucraina in dorința sa de a adera la organizație și ca nu are „niciun sens sa discutam cand și cum poate deveni Ucraina membra a alianței” daca nu invinge in razboi…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a declarat vineri increzator ca Ucraina, aflata in faza de pregatire a unei contraofensive, va putea sa recastige teritorii ocupate de rusi, relateaza AFP, potrivit Agerpres.''Sunt increzator in faptul ca ei (ucrainenii) vor fi totusi in masura sa elibereze…

- Finlanda va deveni membra cu drepturi depline al NATO miine, 4 aprilie, la o reuniune a miniștrilor de Externe ai țarilor Alianței, relateaza RBC-Ucraina cu referire la NRK. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a confirmat ca aderarea Finlandei la Alianța va fi finalizata miine. Aderarea țarii…

- Baza unor negocieri de pace ar trebui sa fie respectarea suveranitatii si integritatii teritoriale a Ucrainei, ceea ce inseamna ca toate teritoriile ocupate ar trebui eliberate de Federatia Rusa, a subliniat ambasadoarea Ucrainei la NATO, Nataliia Galibarenko, intr-un interviu in exclusivitate pentru…

- Șeful NATO a declarat ca alianța militara a vazut "unele semne" ca China ar putea planui sa sprijine Rusia in razboiul din Ucraina și a indemnat ferm Beijingul sa renunțe la ceea ce ar fi o incalcare a dreptului internațional. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat, de asemenea,…

- Marea Britanie va fi prima țara care va furniza Ucrainei arme cu raza mare de acțiune, a spus premierul britanic Rishi Sunak la Conferința de securitate de la Munchen. Șeful guvernului de la Londra a mai spus ca „trebuie sa ajutam Ucraina sa-și protejeze orașele de bombele rusești și dronele iraniene”.…

- SUA au anuntat marti, 14 februarie, ca au semnat un contract de arme in valoare de peste jumatate de miliard de dolari pentru obuze de 155 mm care urmeaza sa fie livrate Ucrainei, relateaza AFP. Comenzile, facute de Pentagon la sfarsitul lunii ianuarie companiilor Northrop Grumman si Global, au valoarea…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat luni ca mult anticipata ofensiva a fortelor ruse asupra Ucrainei a inceput deja, informeaza AGERPRES . „Cred ca realitatea este ca am vazut deja inceputul”, a spus Stoltenberg in cadrul unei conferinte la sediul NATO din Bruxelles, organizata…