Stiri pe aceeasi tema

- „In timpul reuniunii CAE de astazi cu privire la situația de securitate ingrijoratoare din proximitatea Ucrainei, am reiterat poziția Romaniei privind nevoia de dialog, dar și de descurajare. (…) Am sugerat examinarea posibilitații organizarii unei reuniuni a Consiliului Afaceri Externe la Kiev, in…

- Șeful diplomației americane, Antony Blinken, a declarat vineri, 7 ianuarie, ca situația de criza din jurul Ucrainei poate fi inca rezolvata printr-o ”soluție diplomatica”, daca Rusia accepta dialogul, relateaza AFP, citata de Agerpres . ”Suntem gata sa raspundem cu forta la o noua agresiune rusa. Dar…

- Jens Stoltenberg a declarat vineri, la reuniunea NATO cu ministrii de externe ai tarilor membre ale Aliantei, ca ca exista un risc real de conflict in Ucraina, intrucat Rusia iși continua consolidarea forțelor la frontiera cu aceasta țara. Din aceasta cauza, Alianța Nord-Atlantica trebuie sa se pregateasca…

- Consiliul NATO – Rusia va fi convocat pe 12 ianuarie, a decis secretarul general al Alianței Nord – Atlantice, Jens Stoltenberg. Stotenberg este in contact cu Moscova pe acest subiect, a declarat un oficial al Aliantei de la Bruxelles, informeaza AFP.In ultimele lun i, Jens Stoltenberg a propus in repetate…

- ”NATO este pregatit sa continue sa-si faca datoria” Foto: Arhiva/ Radio România Probleme la zi - interventia secretarului general adjunct al NATO, Mircea Geoana RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Realizator: Alexandra Andon Realizator: Pe de alta parte,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat reporterilor, la Bruxelles, ca Rusia insasi a incalcat de ani de zile tratatul INF, anulat intre timp, prin desfasurarea de noi rachete nucleare cu raza medie in Europa, adaugand ca NATO nu isi propune sa oglindeasca comportamentul Moscovei.”Propunerea…

- NATO nu planifica desfasurarea de rachete nucleare cu raza medie in Europa, a asigurat marti Alianta nord-atlantica, respingand acuzatiile Rusiei in acest sens si apelul Moscovei la un moratoriu asupra acestor arme in Europa, transmite Reuters. Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a…