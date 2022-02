Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de presa al Casei Albe, Jen Psaki, susține o declarație de presa la scurt timp dupa ce Pentagonul a confirmat ca Statele Unite vor muta forțe adiționale in Romania, Polonia și Germania, o mie de militari americani urmand sa fie trimiși in Romania.

- Presedintele american Joe Biden a cerut Pentagonului sa desfasoare peste 3.000 de militari pentru consolidarea apararii aliatilor europeni, intr o prima miscare majora a fortelor SUA in contextul tensiunilor militare cu Rusia asupra Ucrainei, au declarat oficiali americani citati miercuri de Wall Street…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a subliniat ca „exista o diferența intre a fi membru NATO si a fi un partener puternic si foarte apreciat ca Ucraina”, iar alianța nu va trimite trupe in statul est-european in contextul tensiunilor privind o posibila invazie ruseasca, relateaza Reuters…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, seful diplomatiei europene Josep Borrell, premierul italian Mario Draghi, sefii grupurilor politice din Parlamentul European si numerosi oameni politici din Italia au transmis marti mesaje in care si-au exprimat tristetea la aflarea vestii ca presedintele…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, este printre candidații la funcția de guvernator al bancii centrale din Norvegia, a declarat, marți, ministrul Finanțelor din acest stat, transmite Reuters.