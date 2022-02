Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a precizat, marți, ca pana acum nu a vazut niciun semn de reducere a prezenței militare a rușilor la granița cu Ucraina. El a declarat ca miniștrii de Aparare ai Alianței vorbesc despre necesitatea intaririi echipamentului militar și de modul in care se va acționa in Romania. ”Nu am […] The post Șeful NATO contrazice Moscova: Nu am vazut niciun semn de reducere a prezenței militare rusești appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .