- Secretarul general al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), Jens Stoltenberg, anunța ca zilele urmatoare ale invaziei ruse în Ucraina vor fi și mai grave, deoarece Rusia va ataca și mai agresiv teritoriile ucrainene. Declarațiile au fost facute de Stoltenberg la o conferința…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat vineri, dupa o reuniune cu miniștrii de externe ai țarilor membre, ca zilele care urmeaza vor fi „probabil” mult mai grele pentru Ucraina, cu și mai multe bombardamente rusești. Stoltenberg a declarat ca aliații NATO au discutat despre solicitarea…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat ca zilele urmatoare „probabil sa fie mai rele”, avand in vedere ca este de așteptat ca forțele ruse sa aduca armament mai greu și sa-și continue atacurile in toata Ucraina, potrivit The Guardian.Vorbind dupa o intalnire extraordinara a miniștrilor…

- De șase zile, Ucraina și Rusia sunt intr-o continua confruntare, iar situația nu se indreapta deloc spre bine, ci din contra. Recent, armata rusa a facut un anunț de ultim moment in care avertizeaza ca o sa atace in curand Kievul, capitala Ucrainei!

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a dispus trimiterea a inca 7.000 de militari americani in Europa de Est, inclusiv in Romania, in cadrul eforturilor de consolidare a apararii, in contextul razboiului declansat de Rusia in Ucraina, afirma un oficial de la Washington. „Noile forte militare…

- Alianta Nord-Atlantica isi inchide, temporar, biroul diplomatic de la Kiev, capitala Ucrainei, si isi transfera personalul la Liov, in vestul tarii. „NATO si statele sale membre monitorizeaza si evalueaza situatia foarte indeaproape si iau toate masurile de precautie necesare. Siguranta angajatilor…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana a declarat, sambata, la Digi24, ca, ”in clipa de fata, mobilizarea, organizarea, logistica si sustinerea fortelor rusesti, in Ucraina, pe trei laturi ale Ucrainei, ar putea permite in eventualitatea unui ordin din partea Kremlinului, o interventie…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a avertizat Rusia ca ca, in cazul in care „un singur militar rus” ar intra in Ucraina „intr-un mod agresiv”, o astfel de actiune va declansa un raspuns „sever” din partea SUA si aliatilor sai, informeaza CNN.