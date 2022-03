Șeful NATO atrage atenția despre pericolul reprezentat de China: "Să condamne cu fermitate invazia brutală a Rusiei în Ucraina" „Orice fel de sprijin pentru Rusia, asistenta militara, orice alt tip de sprijin, va ajuta Rusia sa duca un razboi brutal impotriva unei natiuni suverane independente, Ucraina, o va ajuta sa continue un razboi care provoaca moarte, suferinta si o cantitate enorma de distrugeri”, a declarat Stoltenberg intr-o conferinta de presa inaintea reuniunii ministrilor apararii din Alianta, de miercuri, de la Bruxelles.China, „ca membra a Consiliului de Securitate al ONU are obligatia de a sprijini si apara dreptul international, iar invazia rusa in Ucraina este o incalcare flagranta a dreptului international”… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a exprimat in sensul ca prima economie a lumii, China, sa condamne cu fermitate invazia Rusiei in Ucraina. China „trebuie sa se alature restului lumii si sa condamne cu fermitate invazia brutala a Rusiei in Ucraina”, a declarat marti secretarul general…

- Secretarul general al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), Jens Stoltenberg, anunța ca zilele urmatoare ale invaziei ruse în Ucraina vor fi și mai grave, deoarece Rusia va ataca și mai agresiv teritoriile ucrainene. Declarațiile au fost facute de Stoltenberg la o conferința…

- Șeful NATO, Jens Stoltenberg, a denunțat vineri invazia „brutala” a Rusiei în Ucraina și a condamnat atacurile asupra civililor și asupra centralei nucleare din Zaporojie, sud-estul Ucrainei, transmite CNN. „Condamnam atacurile asupra civililor. Și peste noapte, am…

- Ambasadorul Chinei, Zhang Jun, a pledat luni, la sesiunea extraordinara a Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite, pentru evitarea izbucnirii unui nou Razboi Rece, in contextul razboiului din Ucraina si al tensiunilor dintre Rusia si Occident.

- Rusia are totul pregatit pentru a lansa o invazie pe scara larga în Ucraina în cel mai scurt timp posibil, a declarat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, transmite hotnews.ro. „Au suficiente trupe, suficiente capacitați pentru a lansa o invazie în toata…

- Rusia si China n-au fost niciodata prietene, dar acum sunt aliate pana intr-acolo incat liderul de la Beijing sustine pretentia lui Vladimir Putin ca Ucraina sa nu se alature NATO, alianta militara a Occidentului, scrie Business Magazin. Este un amestec fara precedent al Beijingului in chestiuni…

- NATO este pregatita sa discute cu Rusia, dar nu va face compromisuri privind principiile sale fundamentale, printre care acela ca integritatea teritoriala a fiecarei tari din Europa trebuie sa fie respectata, a declarat miercuri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, dupa incheierea reuniunii…

- Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) si Rusia si-au reluat miercuri la Bruxelles dialogul in cadrul Consiliului NATO-Rusia, dupa ce nicio reuniune oficiala nu a mai avut loc dupa o pauza de peste doi ani, pentru a discuta in principal despre concentrarea de forte militare rusesti in apropierea…