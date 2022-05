Stiri pe aceeasi tema

- Alianta Nord-Atlantica va intensifica prezenta militara in apropierea Suediei, inclusiv in Marea Baltica, daca aceasta tara va decide sa solicite admiterea in NATO, a declarat joi secretarul general Jens Stoltenberg.

- NATO este pregatita sa continue ani la rand furnizarea de ajutor militar Ucrainei in razboiul acesteia din urma cu Rusia, inclusiv prin facilitarea transferului de arme de productie sovietica pentru armata ucraineana, dar si a unor arme moderne occidentale, a declarat joi secretarul general al Aliantei,…

- Finlanda si Suedia vor putea sa adere la NATO rapid daca ele decid sa solicite statutul de membru al Aliantei Nord-Atlantice, a afirmat joi secretarul general al organizatiei, Jens Stoltenberg, potrivit Reuters, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- „Avem responsabilitatea de a impiedica extinderea acestui conflict (n.r. intre Rusia si Ucraina) dincolo de frontierele Ucrainei si ca el sa devina un razboi deschis intre Rusia si NATO”, a declarat, pentru agenția France Presse, Jens Stoltenberg, 62 de ani, secretarul general al Alianței, informeaza…

- Sefa guvernului suedez Magdalena Andersson a respins marti apelurile opozitiei de a lua in considerare aderarea la NATO, in urma invaziei ruse in Ucraina, atentionand ca formularea, acum, a unei solicitari in acest sens ar destabiliza securitatea Europei, transmite Reuters.Suedia nu s-a mai implicat…