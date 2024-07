Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al armatei israeliene a apreciat miercuri drept “praf in ochi” ideea ca am putea “face sa dispara” Hamas, impotriva caruia Israelul lupta in Fasia Gaza, atragandu-si aproape imediat un apel la ordine din partea guvernului, transmite conchovalleyhomepage.com. “Hamas este o ideologie,…

- Armata israeliana si-a intensificat atacurile aeriene miercuri in Fasia Gaza, unde a preluat deja controlul asupra trecerii de frontiera strategice cu Egiptul, tara gazda a discutiilor "ultimei sanse" in vederea unui acord de armistitiu asociat cu eliberarea ostaticilor, transmite AFP preluat de Agerpres.

- O delegatie a gruparii militante palestiniene Hamas va vizita Cairo sambata, a declarat un oficial Hamas pentru Reuters, pe fondul asteptarilor ca va oferi un raspuns scris la propunerea israeliana privind incetarea focului si eliberarea ostaticilor din Fasia Gaza, informeaza Reuters, citat de AGERPRES.

- Ministrul britanic de externe, David Cameron, a declarat, luni, la Riad, ca teroriștilor Hamas le-a fost trimisa o propunere de armistițiu de 40 de zile in Fașia Gaza, perioada in care ar trebui sa fie discutata și pusa in aplicare eliberarea ostaticilor la schimb cu deținuți palestinieni.

- Hamas anunta ca 'studiaza' o contrapropunere israeliana de armistitiu in Razboiul din Fasia GazaMiscarea islamista palestiniana Hamas anunta sambata ca ”studiaza” o contrapropunere israeliana in vederea unui armistitiu in Razboiul din Fasia Gaza si unei eliberari a ostaticilor, o noua evolutie in…

- Miscarea islamista palestiniana Hamas a indicat sambata dimineata ca „studiaza” o contra-propunere israeliana in vederea unui armistitiu in luptele din Fasia Gaza si a eliberarii ostaticilor, transmite AFP. „Astazi, Hamas a primit raspunsul oficial din partea ocupatiei sioniste la pozitia noastra, care…

- Miscarea islamista palestiniana Hamas a anunțat sambata ca „nu va renunta" la cererile sale de incetare a focului cu Israelul, precizand in acelasi timp ca va trimite o delegatie la negocierile prevazute la Cairo, dupa aproape sase luni de razboi in Fasia Gaza, informeaza AFP, citata de News.ro.„Cererile…