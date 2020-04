Stiri pe aceeasi tema

- Asigurarea concentrației de oxigen in Spitalul Județean Suceava reprezinta un punct vulnerabil in lupta cu coronavirusul. Așa reiese din informarea facuta de Prefectura Suceava dupa ședinșa operativa de astazi convocata de prefectul Alexandru Moldovan și la care au participat secretarul de stat, coordonator…

- Șeful militar al Spitalului de Urgența din Suceava povestește pentru Libertatea ce l-a marcat in aceste saptamani in locul in care sute de cadre medicale și pacienți s-au infectat cu coronavirus, iar mulți au chiar murit. Generalul Ionel Oprea vorbește și despre medicul militar Mihai Marginean a carui…

- Prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan și subprefectul Laura Morar, au inițiat azi 08.04.2020 doua ședințe operative la sediul Direcției de Sanatate Publica Suceava și la Spitalul Județean de Urgența. Impreuna cu ministrul secretar de stat Generalul-maior in rezerva Ionel Oprea, coordonator…

- Noul coordonator al Spitalului Județean Suceava, generalul-maior in rezerva Ionel Oprea, care este și secretar de stat in Ministerul Sanatații, a declarat ca o parte din personalul medical refuza sa poarte echipamentele de protectie, aceasta fiind una din explicațiile pentru care aici sunt atat de mulți…

- UPDATE: Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat ca ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a ajuns la Suceava și ca deja sunt acolo 4 medici militari, iar in curand vor veni alți 20 de medici din București și din alte orașe din țara.„Ieri am discutat cu premierul Ludovic Orban și cu ministrul Sanatații.…

- UPDATE: Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat ca ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a ajuns la Suceava și ca deja sunt acolo 4 medici militari, iar in curand vor veni alți 20 de medici din București și din alte orașe din țara.„Ieri am discutat cu premierul Ludovic Orban și cu ministrul Sanatații.…

- "In aceasta dimineata, Nelu Tataru, ministrul Sanatatii si noul secretar de stat, Ionel Oprea se vor deplasa la Suceava. Secretarul de stat va ramane in localitate pentru gestionarea situatiei", a transmis joi Grupul de comunicare strategica. Noua conducere a Spitalului Judetean Suceava - mangerul Florin…

- „In aceasta dimineața, Nelu Tataru, ministrul Sanatații și noul secretar de stat, Ionel Oprea se vor deplasa la Suceava. Secretarul de stat va ramane in localitate pentru gestionarea situatiei”, anunta GCS.Reamintim ca ​noua conducere a Spitalului Județean Suceava - mangerul Florin Filip și directorul…