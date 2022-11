Stiri pe aceeasi tema

- Expulzarea a peste 400 de suspecți acuzați de spionaj rusesc din Europa in acest an a dat „cea mai importanta lovitura strategica” impotriva Moscovei din istoria recenta și l-a luat prin surprindere pe președintele Vladimir Putin, a declarat miercuri (16 noiembrie) șeful spionajului intern al Marii…

- Pentru Kremlin, regiunea Herson nu este importanta doar din punct de vedere simbolic, ci și strategic. Teritoriul este o componenta critica a „podului terestru” dintre Rusia și Crimeea, oferind totodata o sursa de apa dulce peninsulei ocupate, scrie Washington Post . Chiar daca orașul este eliberat…

- Statele Unite ale Americii vor grabi trimiterea unei versiuni moderne a principalei bombe nucleare din arsenal la bazele NATO din Europa, transmite Politico, citand doua surse familiare cu problema și o telegrama diplomatica intrata in posesia jurnaliștilor sai. Informațiile privind inlocuirea armelor…

- Regiunea Herson ofera acces direct spre Crimeea, control asupra Marii Negre, dar are și o valoare simbolica pentru forțele ruse, relateaza Reuters . Ea a cazut sub control rusesc in primele zile ale invaziei, dar acum, la 8 luni distanța, rușii se chinuie sa mențina controlul in fața unei ofensive ucrainene…

- Intr-un discurs rar ce va fi ținut marți, al carui text a fost consultat in avans de The Guardian , șeful agenției britanice de spionaj GCHQ Jeremy Fleming spune ca proviziile și munițiile trupelor ruse sunt aproape de a se termina. Vladimir Putin a facut erori strategice in razboiul din Ucraina, parțial…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat „sprijinul” Indiei pentru Ucraina in fata invaziei ruse, in cursul unei rare conversatii telefonice cu premierul indian Narendra Modi, la o luna dupa ce Kievul a criticat New Delhi, transmite AFP. Volodimir Zelenski i-a „multumit lui Narendra Modi…

- SUA și aliații sai vor distruge trupele și echipamentele Rusiei in Ucraina și ar scufunda flota rusa din Marea Neagra daca Putin va folosi arme nucleare, a precizat duminica fostul director al CIA, David Petraeus, transmite The Guardian . De asemenea, generalul american in retragere a mai spus ca nu…

- Colaboratorilor ucraineni ai Moscovei din teritoriile ocupate li s-a spus ca „Rusia este aici pentru totdeauna”, dar acum sunt nevoiți sa fuga din Ucraina. Cu cateva saptamani in urma, Irina lucra in administrația de ocupație rusa din Kupiansk, un oraș mare din nordul Ucrainei care fusese capturat la…