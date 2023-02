Seful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a declarat intr-un interviu rar, facut public vineri, ca fortele ruse trebuie sa captureze orasul strategic Bahmut pentru a-si continua campania, dar s-au confruntat cu o rezistenta acerba din partea aparatorilor ucraineni, transmite Reuters. Intervievat de un corespondent militar rus, Prigojin a spus ca Rusia trebuie sa-si stabileasca […] The post Șeful mercenarilor Wagner, surprins de rezistența ucraineana. Ce spune despre strategia Rusiei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .