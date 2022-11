Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Asociației Patronatelor Medicilor de Familie din Gorj, doctorul Mihai Moisescu este nevoit sa recurga la soluții neobișnuite din cauza facturilor la energie. Acesta folosește veioze și chiar lanterne in cabinetul sau de medicina de familie din Motru, județul Gorj, pentru a face economie.…

- Managerii de spitale au facut un anunt terifiant: vor fi nevoiti sa taie de la tratamentele pentru pacienti, pentru a putea platit facturile mari la energie. Reprezentanții Spitalului de Urgența Sfantul Pantelimon spun ca numai luna trecuta au platit jumatate de milion de lei pentru electricitate și…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, spune ca „vor fi asigurate condiții de funcționare a școlilor in perioada sezonului rece” și ca elevii nu vor avea de suferit. Subiectul a ajuns in atenția publicului dupa ce autoritațile locale din anumite regiuni au propus sa treaca cursurile in regim online periodic,…

- Creșterea brusca a prețurilor a lovit pe neașteptate micile afaceri din intreaga Europa. In Țarile de Jos, proprietarii micilor brutarii nu mai fac fața creșterii facturilor, de aproape 5 ori fața de anul trecut.

- ”Accident de munca cu incercare de musamalizare astazi in CE Oltenia, la Motru. ”O funie” compusa din 16 vagoane, incarcata de carbune care venea de la Rosiuta si mergea inspre triaj pentru formarea navetei, la Motru a deraiat”, a scris deputatul USR Radu Miruta, vineri seara, pe Facebook. Potrivit…

Facturile de energie in creștere și lipsa de preoți au determinat o dioceza romano-catolica din Olanda sa reduca serviciile religioase in unele biserici, potrivit Reuters.

Aproape o treime dintre gospodariile din Regatul Unit se vor confrunta cu saracia in aceasta iarna, dupa ce vor plati facturi la energie care vor crește din nou in ianuarie, relateaza CNN.