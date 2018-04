Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al grupului american de restaurante fast food McDonald's, Stephen Easterbrook, a fost recompensat anul trecut cu un pachet salarial de 21,76 milioane de dolari, de 3.101 de ori mai mult decat a incasat un angajat cu salariul mediu, cum ar fi un lucrator part-time din Polonia.

- Sala Unirii a Consiliului Judetean Dambovita, a fost gazda intalnirii de lucru intre reprezentantii administratiei locale si judetene si conducerile Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM), reprezentata de Cornel Brezuica, presedinte -director general, si Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate…

- Directorul adjunct al Centrului Național Anticorupție, Vadim Cojocaru, a demisionat din funcție. Anunțul a fost facut astazi in plenul Parlamentului de șefa Comisiei juridice, Raisa Apolschi.

- Un "vanator de unde negative" a a fost angajat de un mare spital din Viena pentru a efectua o "curatire energetica" a cladirii, pentru 95.000 de euro, au constatat, consternate, autoritatile sanitare austriece, in timp ce presa din aceasta tara se amuza pe marginea subiectului, scrie AFP.

- Potrivit unei informari a Directiei Judetene de Statistica Constanta numarul salariatilor din judet la sfarsitul lunii decembrie 2017, a fost de 180.100 persoane, cu 750 persoane mai mic decat cel din luna noiembrie 2017 si cu 1188 persoane mai mic decat cel din luna decembrie 2016. Castigul salarial…

- Castigul salarial mediu nominal brut a crescut in decembrie cu 6,8 , la 3.662 lei, fata de luna noiembrie, in timp ce castigul salarial mediu nominal net a fost de 2.629 lei, in crestere fata de luna precedenta cu 165 lei 6,7 , a informat vineri Institutul National de Statistica INS , potrivit Digi…

- Primarul Constantei, Decebal Fagadau, a declarat luni, intr-o conferinta de presa, ca municipiul a avut mult de castigat din punct de vedere al notorietatii, in urma primei editii a Neversea. "Comunitatea a avut mult de castigat de pe urma acestui festival, orasul a avut mult de castigat din…