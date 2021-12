Şeful marinei germane: Dezvoltarea puterii navale chineze este "explozivă" şi un motiv de îngrijorare Dezvoltarea puterii navale chineze este &"exploziva&" si reprezinta un motiv de îngrijorare, a declarat seful marinei germane, vice-amiralul Kay-Achim Schonbach, care a cerut Beijingului sa respecte ordinea internationala bazata pe reguli, transmite CNBC, citat de news.ro.



Schonbach a spus ca China îsi mareste dimensiunea fortelor sale maritime cu echivalentul întregii marine franceze la fiecare patru ani. &"Pot sa-i înteleg pe liderii politici din China... care spun acum ‘Vrem sa avem o marina mare. Vrem o flota pentru apa albastra’ – desigur,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

