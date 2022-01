Stiri pe aceeasi tema

- Seful marinei militare germane, viceamiralul Kay-Achim Schoenbach, si-a cerut scuze dupa aparitia unei inregistrari video in care acesta afirma ca presedintele rus Vladimir Putin trebuie tratat „cu respect” si ca Ucraina nu va recupera niciodata Crimeea de la rusi. Ministerul german al apararii s-a…

- Comandantul Fortelor Navale ale Germaniei, Kai-Achim Schonbach, a facut afirmatii care au starnit furie in Ucraina si Germania. Acesta a comentat ca peninsula Crimeea nu va mai reveni niciodata Ucrainei, iar presedintele rus Vladimir Putin nu este interesat sa anexeze „o fasie de pamant ucrainean” la…

- Șeful diplomației ucrainene, Dmytro Kuleba, a acuzat sâmbata Germania ca îl „încurajeaza” pe Vladimir Putin, dupa refuzul Berlinului de a livra arme Kievului, care se teme de o invazie rusa, relateaza AFP.Rusia și-a desfașurat zeci de mii de trupe la granița cu Ucraina,…

- Șeful diplomației americane Antony Blinken a declarat, la finalul negocierilor cu omologul rus Serghei Lavrov, ca este exclusa schimbarea politicii ușilor deschise asumata de NATO. El a mai spus ca, daca se va dovedi util, Washingtonul este gata pentru un summit între președinții Joe Biden și…

- Germania este pregatita sa ia in calcul blocarea conductei Nord Stream 2 in cazul in care Rusia ataca Ucraina, a declarat marți cancelarul Olaf Scholz, ca raspuns la presiunile interne și internaționale tot mai mari pe fondul consolidarii armatei ruse la granițele Ucrainei, informeaza Digi24 . „Este…

- Kremlinul a anunțat luni ca analizeaza mai multe variante de contra-actiuni ale Rusiei în cazul în care NATO va amplasa arme lânga frontiera rusa dupa ce a fost întrebat despre posibilitatea amplasarii de arme nucleare ruse în Belarus, informeaza TASS și Agerpres.…

- Kremlinul a declarat luni ca nu se asteapta la cine stie ce „progrese“ in urma intrevederii online intre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Joe Biden, prevazuta sa aiba loc marti, intr-un moment de varf al tensiunilor intre Moscova si Washington, relateaza Interfax.