- Jurgen Klinsmann (55 de ani) ar putea sta in tribuna duminica la meciul cu Bayern Munchen, antrenorului Herthei expirandu-i licenta. Certificatul de validitate a ramas in California si federatia l-a tolerat deja cinci meciuri. Jurgen Klinsmann e in mare pericol sa nu stea pe banca tehnica la cel mai…

- Finalul de saptamana aduce informatii surprinzatoare in presa din Spania. Desi s-a raspandit zvonul ca Pep Guardiola va ajunge, cel mai probabil, in vara, la Juventus, alaturi de Cristiano Ronaldo, se pare ca starul portughez va schimba si el echipa la finalul sezonului. În sezonul…

- Alexander Nubel (23 de ani), portarul echipei Schalke 04, va semna cu Bayern Munchen, anunța presa din Germania. Campioana din Bundesliga vrea sa investeasca intr-un portar de viitor și l-ar fi convins pe Nubel sa accepte un contract pe 5 ani, anunța MEDIAFAX.Potrivit jurnaliștilor nemți de…

- Joshua Zirkzee, atacantul olandez de 18 ani al lui Bayern, a intrat in istoria fotbalului din Germania. Puștiul venit din academia bavarezilor a marcat in ultimele doua meciuri ale campioanei Germaniei, de fiecare data la prima atingere de balon. Vezi AICI rezultatele etapei #17 din Bundesliga!Vezi…

- Mijlocașul francez in varsta de 28 de ani, N'Golo Kante, ar vrea sa puna capat aventurii sale de patru ani in tricoul lui Chelsea. Potrivit Daily Mail, acesta se gandește sa plece in vara anului 2020 de pe Stamford Bridge și sa il urmeze pe fostul sau coechipier, Eden Hazard, la Real Madrid.Deși…

- Bayern Munchen și Borussia Dortmund au obținut victorii categorice azi, in runda #15 din Bundesliga. Bayern a trecut cu 6-1 de Werder Bremen, iar Dortmund s-a impus cu 4-0 pe terenul lui Mainz. Vezi AICI clasamentul actualizat din Bundesliga! Bavarezii veneau dupa doua infrangeri consecutive in campionat…

- Agentul lui Pep Guardiola, Josep Maria Orobitg, a anunțat ca managerul lui Manchester City nu are interes deocamdata sa revina in Bundesliga, la Bayern Munchen, tehnicianul dorind sa iși onoreze contractul cu echipa din Premier League, potrivit Mediafax.”Pep este multumit si foarte fericit…