Șeful LAPAR: Fermierul român va avea o mare problemă cu depozitarea, în acest an In timp ce toata lumea iși face griji ca fermierii ucraineni nu vor avea unde sa-și depoziteze graul in acest an, din cauza blocarii exporturilor, șeful LAPAR, Nicu Vasile, atrage atenția ca nici in ceea ce ne privește situația nu este deloc mai buna, chiar daca se estimeaza o producție mai mica de cereale, in acest an. La acest moment, portul Constanța este practic blocat, iar problemele logistice devin tot mai evidente. “Fermierul roman va avea o mare problema cu depozitarea, avem un milion și ceva, spre doua milioane tone de cereale in portul Constanța, unde anul trecut a fost un trafic de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

