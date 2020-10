Stiri pe aceeasi tema

- ​Fondatorul unicornului românesc UiPath, Daniel Dines, considerat si cel mai bogat român, a povestit marti, în cadrul unei conferinte, de ce crearea unei afaceri în România a fost extrem de dificila si chiar deprimanta, dar cum stilul haotic de aici l-a si ajutat pe alocuri.…

- Promovarea pietei de capital romanesti la statutul de piata emergenta reprezinta un pas inainte pe care il face intreaga comunitate de afaceri din Romania, a declarat, luni, Radu Hanga, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB). "Discutam nu numai despre piata de capital romaneasca ca piata emergenta,…

- Companiile active in Romania in sectoarele care se confrunta cu costurile semnificative ale electricitatii si care sunt in mod special expuse la concurenta internationala au inceput sa primesca ajutorul de care au nevoie, dupa ce Guvernul Romaniei a aprobat, la finalul lunii mai, o Ordonanța de Urgența…

- Directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, critica in termeni duri serviciile de pe litoralul romanesc, despre care spune ca lasa foarte mult de dorit, scrie Agerpres.Șeful ANPC spune ca litoralul romanesc a fost si in acest an, in vreme de pandemie,…

- Directorul Centrului CYBERINT a precizat, intr-un interviu la Digi24, ca sunt in derulare investigații „privind operațiuni ale unor state ostile Romaniei pe instituții fundamentale din Guvern". "Au fost și atacuri și operațiuni (in perioada pandemiei). Discutam despre spionaj cibernetic și…

- O companie de bijuterii din Israel lucreaza la ceea ce aceasta susține ca va fi cea mai scumpa masca de protecție împotriva coronavirusului din lume, masca din aur și diamante urmând sa fie vânduta pentru 1,5 milioane de dolari, relateaza ABC News.Masca din aur alb de 18 carate…

- Liderul clanului Duduianu, Florin Mototolea, zis Emi Pian, a murit marți dimineata. El ar fi fost executat in stil mafiot, pe o strada din sectorul 6 al Capitalei. Duduianu ar fi fost omorat de membrul unui clan rival, pe o strada din București, afirma surse din ancheta. Emi Pian era considerat unul…