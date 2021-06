Stiri pe aceeasi tema

- Generalul Min Aung Hlaing, seful juntei din Myanmar, a multumit marti Rusiei pentru consolidarea armatei tarii sale, care a devenit, in opinia sa, 'una dintre cele mai puternice din regiune', relateaza France Presse. 'Datorita Rusiei, armata noastra a devenit una dintre cele mai puternice',…

- Șeful diplomației UE, Josep Borrel, a declarat ca Uniunea Europeana este ingrijorata de refuzul Moscovei de a accepta zboruri din țarile comunitații. El a spus despre aceasta vineri, la reuniunea informala a miniștrilor Apararii din statele membre ale UE, de la Lisabona. "Ieri, au aparut știri despre…

- Fosta conducatoare a Guvernului din Myanmar, Aung San Suu Kyi, este sanatoasa si va fi prezenta in curand in fata justitiei, a declarat seful juntei militara la putere dupa lovitura de stat de la 1 februarie, noteaza AFP. Generalul Min Aung Hlaing a facut acest anunt in cadrul unui interviu…

- Un fost membru al Beretelor Verzi, Fortele Speciale ale Armatei SUA, care a recunoscut ca a divulgat Rusiei secrete militare americane a fost condamnat vineri la peste cincisprezece ani de inchisoare, a anuntat Departamentul de Justitie (DoJ), noteaza AFP. Peter Debbins, 46 de ani, a pledat vinovat…

- BUCUREȘTI, 13 mai - Sputnik. Comandanții forțelor armate suedeze au spus ca armata țarii este capabila sa duca un razboi cu Rusia, anunța Dagens Nyheter, facand trimitere la afirmațiile aestora. Președinția Republicii Moldova Banii lui Filat sau adevaratul motiv din care Morton a venit la…

- Uniunea Europeana a decis luni sanctionarea a zece membri ai regimului militar aflat la conducere in Myanmar si a doua companii care il finanteaza, pentru a condamna reprimarea violenta a manifestantilor pro-democratie, au anuntat surse diplomatice europene, citate de France Presse. Decizia…