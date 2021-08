Stiri pe aceeasi tema

- Seful juntei din Myanmar, Min Aung Hlaing, la putere dupa lovitura de stat din 1 februarie impotriva liderei de facto a tarii, Aung San Suu Kyi, a promis sa organizeze alegeri "pana in august 2023", intr-un discurs sustinut duminica pentru a marca sase luni de la puci, transmite AFP. "Actionam pentru…

- Generalul Min Aung Hlaing, seful juntei din Myanmar, a multumit marti Rusiei pentru consolidarea armatei tarii sale, care a devenit, in opinia sa, 'una dintre cele mai puternice din regiune', relateaza France Presse. 'Datorita Rusiei, armata noastra a devenit una dintre cele mai puternice',…

- Fosta conducatoare a Guvernului din Myanmar, Aung San Suu Kyi, este sanatoasa si va fi prezenta in curand in fata justitiei, a declarat seful juntei militara la putere dupa lovitura de stat de la 1 februarie, noteaza AFP. „Aung San Suu Kyi este bine, sanatoasa. Este acasa si va fi prezenta in fata unui…

- Fosta conducatoare a Guvernului din Myanmar, Aung San Suu Kyi, este sanatoasa si va fi prezenta in curand in fata justitiei, a declarat seful juntei militara la putere dupa lovitura de stat de la 1 februarie, noteaza AFP. Generalul Min Aung Hlaing a facut acest anunt in cadrul unui interviu…

