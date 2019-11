Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Iasi, Maricel Popa, sustine ca Romania are un Guvern “slab, vulnerabil, cu un program facut pe genunchi“, el adaugand ca depesederizarea anuntata de PNL va duce la concedieri masive in sistemul bugetar. In replica, seful liberalilor din municipiu, Marius Bodea, a afirmat ca, daca ar…

- 2,415 miliarde de lei - solicitați pentru 304 proiecte prin Programului Operațional Regional 2014-2020 de autoritați publice sau societați comerciale din Prahova. Aceste cifre mentin judetul nostru pe locul 1 la nivel regional in topul accesarii fondurilor europene. "Ca sa va faceți o idee…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine ca, dupa trei ani ”marcati de criza statului de drept in care PSD a aruncat Romania, dupa o guvernare care a esuat in toate domeniile esentiale”, a venit momentul ca normalitatea sa revina in Romania. De aceea, Iohannis propune programul prezidential ”Impreuna…

- Jumatate din cele mai mari banci din zona euro nu ar supravietui unei penurii de numerar de sase luni, cele mai vulnerabile fiind firmele mai mari si subsidiarele institutiilor straine, se arata intr-un raport al Bancii Centrale Europene publicat luni, transmite Reuters, citat de Agerpres.

- Prima editie a Targului de Toamna "Produs in Romania" se va desfasura la Iasi, in perioada 4 - 6 octombrie, in parcarea Casei Patrate, au anuntat miercuri organizatorii evenimentului.Potrivit organizatorilor, evenimentul va reuni peste 30 de producatori din toate regiunile tarii si isi…

- Reprezentantii Ministerului Transporturilor nu doresc dezvoltarea aripii sudice a Coridorului feroviar IV pan-european, care porneste de la Calafat si se termina la Curtici, a declarat presedintele Federatiei Nationale Drum de Fier (FNDF), Florin Dobrescu, in timpul mitingului de protest organizat…

- Procesul pentru frauda fiscala a inceput in urma cu patru ani. Procurorii au investigat daca compania, al carei cartier general in Europa se afla la Dublin, a evitat plata unor taxe in Franta, concluziile anchetei fiind afirmative. Google, parte a Alphabet Inc, plateste taxe minime in majoritatea…