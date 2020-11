Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a aprobat, joi, scenariile de functionare a unitatilor de invatamant din judetul Mures, pentru inceputul anului scolar 2020-2021, singura scoala care va incepe cursurile in scenariul rosu fiind cea din comuna Madaras, unde au fost confirmate 11 cazuri…

- Prefectul județului Mureș, Mara Toganel, a transmis marți, 8 septembrie, prin intermediul unei postari pe pagina oficiala de Facebook, faptul ca in cursul zilei curente a avut intalniri cu toți directorii de școli din județ pentru a discuta cele mai importante prevederi ale ordinului comun al Ministerului…

- In cele mai multe localitati din judet se va aplica „scenariul verde”, care prevede ca toti elevii vor merge la scoala in mod normal. In doua localitati scoala va incepe doar online, iar in sapte se va aplica scenariul hibrid.

- Ministerul Sanatații a publicat luni harta cu scenariile INSP pentru inceperea școlii din 14 septembrie. In baza acestei analize epidemiologice, școlile vor decide in care din cele trei scenarii vor propune sa se desfașoare orele de curs. In țara, in total sunt 43 de localitați in scenariul roșu (ore…

- Ministerul Sanatații a publicat luni harta cu scenariile INSP pentru inceperea școlii din 14 septembrie. In baza acestei analize epidemiologice, școlile vor decide in care din cele trei scenarii vor propune sa se desfașoare orele de curs. In țara, in total sunt 43 de localitați in scenariul roșu (ore…

- Rata de infectare cu noul coronavirus pe fiecare localitate din Romania a fost publicata de Ministerul Sanatații. Documentul Ministerului Sanatații, cu datele pe baza carora fiecare școala decide scenariul din 14 septembrie, scrie edupedu.ro. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat ca “fiecare…

- 250 de elevi din cateva comune ale județului Cluj au participat la prima școala de vara organizata de fundația Noi Orizonturi. Peste 30 de profesori, parinți, elevi, studenți și artiști și-au oferit din timpul lor liber pentru a-i implica pe copii in diverse activitați.

- Septembrie este tot mai aproape și aduce stres, confuzie și frustrari printre parinții care nu știu ce se va intampla cu educația copiilor lor in urmatorul an școlar. Dar iata ca in principiu s-a... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!