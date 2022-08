Actualul președinte liberal al Consiliului Județean Brașov, Adrian-Ioan Veștea, vrea ca in 2024 sa schimbe macazul politic. Potrivit informațiilor noastre, liderul PNL Brașov, Adrian-Ioan Veștea, nu mai vrea, in 2024, un nou mandat de președinte al Consiliului Județean Brașov. Ca atare, el le-a transmis apropiaților sai ca va candida in 2024 pentru un mandat de senator pe lista PNL Brașov și deja acum se discuta cine va cfi candidatul PNL pentru CJ Brașov. The post Șeful județului Brașov se pregatește de Senat appeared first on Puterea.ro .