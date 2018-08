Stiri pe aceeasi tema

- Bucuresti, 16 aug /Agerpres/ - Maiorul Laurentiu Cazan, care a coordonat actiunea jandarmilor la protestul din 10 august din Piata Victoriei, le-a cerut scuze persoanelor care "au suferit in mod gratuit" la respectivul miting, in urma interventiei de restabilire a ordinii publice. "Vreau…

- Maiorul Laurentiu Cazan, comandantul actiunii jandarmilor in Piata Victoriei, la protestul de vineri, a declarat, la TVR, ca in zona au fost sute de persoane violente, iar oamenii veniti la protest nu s-au delimitat de ele. Cazan si-a cerut scuze fata...

- Laurențiu Cazan, coordonatorul acțiunii jandarmilor, și-a cerut scuze celor care au suferit pe nedrept in Piața Victoriei, dar a precizat ca agresivitatea asupra jandarmilor a fost extrem de mare. Cazan a admis ca in unele cazuri jandarmii au intrecut masura, iar acestea cazuri vor fi verificate…

- Maiorul Laurentiu Cazan a fost prezent in studioul TVR joi dimineata. El spune ca au fost multe mesaje in mediul online care au indemnat la violenta cu mult inainte de ziua mitingului. Maiorul a spus ca nu s-a dorit scoaterea turbulentilor din randul manifestantilor la prima interventie, la…

- Procurorii militari au inregistrat, pana in prezent, 128 de plangeri depuse de catre protestatari impotriva jandarmilor, care sunt acuzati ar fi intervenit intr-un mod abuziv la mitingul din 10 august, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare. Jandarmeria a trimis documentatia catre procuratura…

- Deputatul PMP Doru Coliu a declarat marti ca va depune plangere pe Parchetul Militar pentru ca a fost agresat de jandarmi pe 10 august in Piata Victoriei in timp ce participa la protest si a cerut demisia purtatorului de cuvant al Jandarmeriei. "Azi (marti - n.r.) o sa merg la Parchetul…

- 16 organizatii neguvernamentale au semnat o scrisoare publica in care isi exprima revolta fata de violentele manifestate in Piata Victoriei. "In anul Centenarului Marii Uniri, 2018, noi, femeile active civic, ne exprimam revolta profunda fata de cruntele violente indreptate impotriva cetatenilor romani,…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a criticat, joi, comportamentul jandarmilor din timpul protestului de miercuri, din Piata Victoriei, afirmand ca folosirea fortei impotriva manifestantilor pasnici este un abuz specific regimului autoritar.