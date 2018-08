Stiri pe aceeasi tema

- Seful Jandarmeriei Romane, colonelul Sebastian Cucos, sustine marti o conferinta de presa, la ora 19.00. Anuntul vine la finalul unei zile in care informatiile Jandarmeriei cu privire la prezenta in dispozitivul de coordonare a actiunilor jandarmilor au fost negate de catre Parchetul Militar si, in…

- Procurorul sef adjunct al Directiei Nationale Anticoruptie Calin Nistor a declarat, vineri, ca la DNA a fost constituit un grup de lucru care analizeaza situatia achitarilor din ultima perioada, el spunand ca cine a gresit "va plati".

- UP! Your Service Romania: Un sfert dintre romani ar plati cu 10% mai mult pentru servicii de calitate, iar 40% iau in calcul schimbarea furnizorului la prima experiența negativa. Un roman din patru spune ca ar plati cu 10% in plus in interacțiunea cu o companie pentru o experiența și o calitate a serviciilor…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca suspendarea presedintelui nu este un subiect care sa fie discutat in partid deocamdata, adaugand ca social-democratii nu vor fi de acord ca cineva, indiferent cine ar fi acela, sa se plaseze deasupra legii sau Constitutiei. "Vreau sa fac o precizare…

- Iohannis, despre decizia CCR in cazul revocarii șefei DNA: ”Voi aștepta decizia, motivația, voi citi și voi acționa in consecința”, a spus președintele Romaniei, in așteptarea deciziei pe care judecatorii CCR urmeaza sa o ia, dupa sesizarea unui conflict de natura instituționala, de catre Executiv,…

