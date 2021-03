Stiri pe aceeasi tema

- Scoasa basma curata din „Dosarul 10 august”, Jandarmeria Romana aterizeaza in centrul unui nou scandal de proporții, cu iz penal: un fost angajat, acuzat de trafic de minori, a cerut in instanța verificarea unor documente care ar fi fost falsificate de șefii Jandarmeriei.

- Declarații ale senatorului Cristian Niculescu Țagarlaș – Conferința de presa 05.03.2021 In cadrul conferinței de presa a PNL Maramureș, organizata in data de 5 martie 2021, senatorul Cristian Niculescu Țagarlaș a declarat in fața reprezentanților mass-media, urmatoarele: Dosarul privind intervenția…

- Presedintele Klaus Iohannis solicita ministrului Justitiei, Stelian Ion, intr-o postare pe facebook, sa explice cum s-a ajuns in situația ca dosarul vizand evenimentele din 10 august 2018 sa fie clasat. „Solicit ministrului Justiției sa explice public de urgența cum s-a ajuns in situația ca dosarul…

- Vicepremierul Dan Barna a vorbit, marți seara, la B1 TV, despre construcția bugetului, dar și despre reacția pe care opoziția, prin PSD, a avut-o la "Ora premierului" din Parlament. "Este o decizie agreata in coaliție, propunerea de buget este una inchegata. Nu vom depune amendamente.…

- Intr-o perioada in care Coaliția PNL-USR-PLUS-UDMR susține ca le-a declarat razboi pensionarilor speciali, dar și acelor angajați din sistemul bugetar care au și pensie, și salariu, Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, și Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, numesc pensionari din Ministerul de…

- Autoritatile sarbe au descoperit sambata seara o mie de persoane intr-un club de noapte din Belgrad, unde se incalcau astfel restrictiile introduse pentru combaterea epidemiei de COVID-19, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. Trei persoane suspectate ca "au participat la organizarea adunarii…

- Meciul Leipzig - Liverpool din prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor va avea loc la Budapesta, pe Puskas Arena, la 16 februarie, de la ora 22:00, a anuntat, duminica, UEFA.Leipzig nu poate primi pe propriul stadion echipa engleza din cauza restrictiilor de calatorie puse în…

- In ultimii ani, folosindu-se de prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, șefii din Ministerul de Interne au incetat sa-și mai declare veniturile. Bugetul.ro a descoperit ca acum, in perioada in care Lucian Bode este ministru de Interne, și…