- Sebastian Cucos, sef al Jandarmeriei Romane in 10 august 2018, cand jandarmii – transformati in garda pretoriana a lui Liviu Dragnea si a acolitilor acestuia-, s-au dedat la violente inimagininabile la dispersarea manifestantilor, interventie care s-a lasat cu ranirea a sute de persoane, a ajuns simplu…

- Primaria Capitalei a facut verificari la 218 santiere din Bucuresti, iar inspectorii municipali au aplicat 89 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de peste 280.000 de lei, potrivit news.ro.Primaria Capitalei a anuntat vineri, printr-un comunicat de presa, ca o serie de controale…

- Un conflict violent a avut loc joi seara, in Capitala, intre doua grupuri de interlopi, una cu legaturi cu Gruparea sportivilor, doua persoane ajungand la spital in stare grava. Doi dintre cei implicati in conflict sunt cercetati pentru tentativa de omor.”La data de 9 ianuarie,in jurul orei…

- Carmen Dan este citata astazi la DIICOT pentru a fi audiata in dosarul privind interventia jandarmilor la protestul din 10 august 2018 din Piata Victoriei, au declarat surse judiciare pentru Agerpres. Fostul ministru de Interne se va prezenta in calitate de martor.Procurorii DIICOT au reluat audierile…

- SCHIMBARI… De la sfarsitul lunii ianuarie 2020 se modifica legislatia privind exercitarea atributiilor de serviciu a politistilor. Astfel, politistul este obligat sa isi faca, in prealabil, cunoscuta calitatea: daca este in uniforma, prin prezentarea verbala a numelui si prenumelui, precum si a unitatii…

- •Campanie nationala de verificare a respectarii prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca la desfasurarea activitatilor cu articole pirotehnice! In ultimii ani au avut loc mai multe evenimente grave, in tara si strainatate, care s-au soldat cu explozii si incendii la depozite…

- Joi, 5 decembrie, politistii din Baia Sprie, au efectuat verificari la o societate comerciala din oras si au descoperit ca aceasta detinea spre comercializare, fara drept, articole pirotehnice. Este vorba despre o baterie artificii cu 36 de focuri, categoria F3, trei baterii artificii a cate 16 focuri…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a dispus conducerii Jandarmeriei Romane sa ordone ca toate unitațile care au clasificat convorbiri sa faca demersuri pentru a aviza declasificarea lor. Dupa declasificare, inregistrarile vor ajunge la Parchetul ICCJ care le va putea folosi in ancheta penala,potrivit…