Seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea", col. Mihail-Cristian Amarandei, a declarat, miercuri, ca sunt erori in ce priveste timpul in care a ajuns autoscara la locul incendiului produs in municipiul Constanta, in urma caruia o femeie a murit dupa ce a incercat sa se salveze iesind in exteriorul balconului, dar a cazut in gol de la etajul sase.



"Verificam punct cu punct, pas cu pas cum s-au desfasurat operatiunile de alertare, alocare de resurse, organizarea si desfasurarea interventiei. (...) Din pacate, s-au strecurat niste erori in ceea ce priveste timpul…