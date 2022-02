Șeful ISJ Dolj s-a înscris la concursul pentru directori Inspectorul școlar general din Dolj, Daniel Alexandru Ion, se numara printre cei 108 candidați inscriși la concursul pentru ocuparea unei funcții de director vacante. Șeful ISJ Dolj spune ca acest concurs este o provocare. Nu este insa singurul inspector școlar care participa la concursul pentru funcțiile de director. Inspectorul școlar general din Dolj nu și-a ascuns identitatea atunci cand s-a inscris la concursul pentru ocuparea unei funcții de director. Sunt de fapt cinci candidați care nu au dorit anonimizarea atunci cand și-au depus dosarul de candidatura pentru a ocupa o funcție de director.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

