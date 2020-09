Verificarile vin dupa ce, in urma cu o saptamana, ziarul a publicat o inregistrare in care șeful IPJ Mureș a fost surprins de agenții de la Rutiera in timp ce conduce cu peste 100km/h in localitate. Deși inregistrarea dateaza de mai bine de doua luni, pe numele polițistului nu a fost inregsitrat niciun dosar de contravenție. „Cazul șefului IPJ Mureș, Dumitru Biltag, este verificat acum de cei de la Direcția Control Intern. Inițial, s-a spus de catre anumite sindicate din Poliție ca filmulețul a fost șters de pe RADAR, dar nu este așa. El a intrat in posesia celor care fac verificari in acest…