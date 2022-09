Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat ca l-a demis pe șeful Serviciului Sanatate și Securitate in Munca ca urmare a anchetei declanșate dupa accidentul in care o statuie din instituție a cazut peste un copil. „In urma accidentului din 22 august din holul Primariei Capitalei si a concluziilor…

- Comandantul flotei Marii Negre, Igor Osipov, a fost demis de catre Vladimir Putin. Dupa pierderea navei amiral „Moskva” a Flotei Marii Negre și distrugerea intregii aviații navale, șeful Flotei Ruse de la Marea Neagra, amiralul Igor Osipov a fost eliberat din funcție Potrivit presei ruse, viceamiralul…

- Un barbat din Ucraina, refugiat in Romania, a fost acuzat ca a violat o fetita, in Bucuresti. El a fost dat in urmarire internationala si este cautat de autoritatile romane. Fedorov Yevhen, in varsta de 45 de ani, a fost dat in urmarire internationala, dupa ce Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a emis…

- Un transportor de tancuri care se indrepta catre Ucraina a fost implicat intr-un incident in trafic pe o șosea din Romania. Transportorul cu gabarit depașit a ieșit in afara parții carosabile, șoseaua fiind ingusta, dar din fericire nimeni nu a fost ranit, iar dupa cateva ore traficul a fost reluat. …

- Incident la o petrecere de nunta organizata, sambata noaptea, in comuna prahoveana Valea Doftanei. Dupa miezul nopții, numeroși nuntași au acuzat stare de rau și au sunat la 112. Potrivit ISU Prahova, in urma evaluarii medicale, 29 de persoane prezentau grețuri și varsaturi. ”Ulterior, pentru investigații…

- Sentința unui soldat rus, care a fost condamnat la inchisoare pe viața in luna mai pentru uciderea unui civil in Ucraina, a fost redusa la 15 ani de inchisoare in urma unui apel, a anunțat, vineri, un tribunal din Kiev, potrivit AFP. “Apelul depus de aparare a fost acceptat partial. Sentinta a fost…

- Președintele rus, Vladimir Putin, l-a eliberat pe Dmitri Rogozin din funcția de director al Roscosmos, agenția spațiala rusa, potrivit unui decret postat pe site-ul Kremlinului. In locul lui a fost numit Iuri Borisov, care a fost pana acum vicepremier. Acesta a preluat funcția de viceprim-ministru responsabil…

- Ucraina incepe, joi, audierile preliminare in primul proces al unui soldat rus acuzat de violarea unei femei in timpul invaziei, iar in viitor vor fi demarate probabil zeci de astfel de procese, potrivit Reuters. Suspectul, Mihail Romanov, in varsta de 32 de ani, care nu se afla in custodie ucraineana…