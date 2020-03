Stiri pe aceeasi tema

- Noul coronavirus a infectat peste 106.000 de persoane din toata lumea, provocând 3.600 de decese, arata centralizarea realizata de Universitatea Johns Hopkins pe platforma Arcgis. De asemenea, 60.000 de pacienți au fost declarați vindecați pâna acum. Numarul de cazuri scade constant în…

- Este vorba de 19 membri ai echipajului si doi pasageri de la bordul Grand Princess, care transporta peste 3.500 de persoane si ar urma sa acosteze in curand intr-un port necomercial, unde se vor face noi teste, iar bolnavii vor fi plasati in carantina, a adaugat Mike Pence in cadrul unei conferinte…

- Oamenii de stiinta din China care studiaza originea epidemiei virale au anuntat descoperirea a doua tipuri principale de coronavirus care pot provoca infectii, informeaza Agenția Reuters, preluata de Agerpres. Cercetatorii, de la Facultatea Stiintele Vietii a Universitatii Beijing si de la Institutul…

- Miile de cazuri de infectare cu coronavirus au determinat cercetatorii sa recurga la experimente pe animale pentru gasirea unui vaccin ce ar putea pune capat epidemiei. In Statele Unite ale Americii, mii de animale au fost infectate in mod intenționat cu coronavirus in cautarea unui remediu. Oamenii…

- Numarul noilor decese provocate de virusul ucigaș in China crescuse joi cu 73, dintre care 70 in provincia Hubei, epicentrul epidemiei. In total, numarul morților era joi de 563, iar cel al persoanelor deja bolnave in China continentala ajunsese la 28.018, a anunțat Comisia naționala pentru Sanatate.…

- Epidemia de coronavirus din China continua sa se extinda la nivel global. Ultimul bilanț a ajuns la peste 490 de morți și peste 25.000 de imbolnaviri in cel puțin 16 țari. Noul virus – se crede ca a provenit de la animale salbatice – scoate in evidența cat de expuși suntem riscului de a lua... Read…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, la Palatul Cotroceni, ca trebuie luata in serios epidemia de coronavirus din China, el precizand ca "pare un virus foarte agresiv", iar Romania trebuie sa se pregateasca. "Astazi o avut loc o discuție interminsteriala, aștept sa aflu concluziile. Trebuie…

- Wang Guangfa, care conduce Departamentul de medicina pulmonara in cadrul Spitalului Universitar Peking din Beijing, a facut parte dintr-o echipa de experti care au vizitat la inceputul acestei luni orasul Wuhan, unde noul coronavirus a fost detectat pentru prima data."Am fost diagnosticat…