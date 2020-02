Seful Institutului Cantacuzino: Nu vom putea produce vaccin mai devreme de 7 - 8 ani

Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom produce la rafinaria Petrobrazi un nou combustibil maritim cu continut redus de sulf, in urma unei investitii de trei milioane de euro, potrivit unui comunicat al companiei. Acest produs este unic pe piata din Romania si le permite companiilor de transport maritim sa reduca emisiile…

- In plina epidemie de gripa Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino" spune, prin vocea locțiitorului comandantului institutiei, colonelul Dragoș-Alexandru Necula, ca nu va putea produce un vaccin gripal mai devreme de 7 – 8 ani, noteaza europafm.Colonelul Dragoș-Alexandru…

- Guvernul pregateste un proiect european din fonduri nerambursabile pentru modernizarea Institutului Cantacuzino, reluarea productiei de vaccin si dezvoltarea de noi produse farmaceutice. Vice premierul Raluca Turcan, ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, si ministrul Fondurilor Europene, Marcel…

- Primul roman suspect de coronavirus, in Europa, e din Italia. Barbatul e hotelier si a fost izolat in spital, la Roma, dupa ce a intrat in contact cu doi turisti chinezi care au fost confirmati purtatori ai virusului. Un lucrator de la Hotel Palatino, din Roma, e al treilea caz suspect de purtator de…

- Liderul PLUS Dacian Ciolos sustine ca fuziunea dintre USR-PUS trebuie sa aiba loc cat mai repede, adaugand ca tehnic vorbind aceasta nu se poate produce in mai putin de un an, pentru ca urmeaza doua randuri de alegeri. El a mai spus ca PLUS are aproape 18.000 de membri si atinge un tip de electorat…

- In ultimele zile in societatea romaneasca s-au purtat discuții aprinse despre varsta de pensionare din țara. ”Butoiul cu pulbere a fost declarația Ralucai Turcanu care a spus ca exista discuții pentru majorarea varstei de pensionare la 70 de ani. In prezent, in Romania, varsta standard de pensionare…

- Mario Iorgulescu se afla sub tratament intensiv in strainatate, dar se bucura de susținerea amicilor din țara. Astfel, in dreptul unor fotografii realizate acum cațiva ani la reședinta din Snagov, Serghei Mizil a scris: "La Snagov cu Mario Iorgulescu, cel mai tare elev al meu!". Gino Iorgulescu…