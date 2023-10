Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Durlea, șeful Inspectoratului de Stat pentru Controlul Transportului Rutier (ISCTR) Cluj IT 4, a fost ridicat miercuri dimineața de procurorii DNA, care fac percheziții in 22 de puncte din țara. Potrivit unor surse, Durlea este suspect de luare de mita și divulgare de date nedestinate publicitații.

- Polițistii fac marti dimineata 16 perchezitii in mai multe cartiere ale municipiului Ploiesti, fiind vizate persoane banuite de savarsirea mai multor fapte comise cu violenta. ”La acest moment, politistii de investigatii criminale, de ordine publica si rutiera din cadrul Politiei Municipiului Ploiesti…

- Procurorii DIICOT din Neamt au reusit o captura record de canabis, in urma unor perchezitii pe care le-au efectuat in municipiul Roman, au declarat surse judiciare. Este vorba de circa 2 tone de plante de canabis, gasite in cadrul unor culturi indoor, au precizat surse din ancheta. La fata locului…

- Zeci de perchezitii au loc marti dimineata in judetul Bistrita-Nasaud, la un grup ai carui membri au sustras sau procurat ilegal arme de foc din Spania sau din alte tari UE, le-au introdus in Romania si le-au plasat in circuitul ilegal, inclusiv pentru braconaj cinegetic. De asemenea, vindeau si droguri in…

- Trei persoane au fost transportate la spital dupa ce au fost gasite materiale radioactive in interiorul unei case din sudul orasului Sydney, relateaza BBC. Timp de mai multe ore, locuinta din Arncliffe a fost izolata, fiind desfasurate benzi care ii avertizau pe oameni asupra existentei unui pericol…

- Grinzile podului aflat in constructie peste raul Somes, la intrarea in orasul Beclean din judetul Bistrita-Nasaud, s-au prabusit in urma vijeliei de joi. Podul face parte din viitoarea centura ocolitoare a orasului Beclean, menita sa faciliteze traficul pe DN 17. Primarul orasului Beclean, Nicolae Moldovan,…

- Politistii prahoveni au dus la audieri, sambata, 11 persoane intr-un dosar care vizeaza infractiuni de delapidare, complicitate la delapidare, inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata, contrabanda si contrabanda asimilata. Ancheta a pornit de la o captura de bijuterii nedeclarate la vama.…

- Traficul rutier este blocat, joi, pe DN 1 C, in localitatea Urisor, judetul Cluj, din cauza acumularii de apa pe carosabil. Masinile mai mici de 7,5 tone nu mai pot inainta in zona. Judetul a fost sub cod rosu de furtuna. ”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca…