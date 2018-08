Stiri pe aceeasi tema

- Seful Politiei Romane, Ioan Buda, a declarat, miercuri, ca soferul masinii inmatriculate in Suedia cu numere preferentiale a intrat in Romania legal din punct de vedere al actelor privind placutele de inmatriculare.

- La fel ca alte publicații și agenții de presa internaționale, Euronews a preluat scandalul provocat de placuțele de in matriculare anti-PSD. Publicația din Franța a facut mai mult decat sa redea in scris informațiile. Pe pagina de Facebook a Euronews a fost publicat un clip video in care se vede cum…

- Șeful Poliției Romane, chestorul Ioan Buda, susține ca șoferul cu numar de inmatriculare anti-PSD a intrat in Romania in mod legal, insa imoral, din punctul sau de vedere, pentru ca numarul conținea un mesaj vulgar."Este aplicabila Conventia de la Viena. Discutam de doua masuri diferite, masuri…

- Șoferul mașinii cu numar anti-PSD, care luni a ramas fara permis și fara placuțele de inmatriculare, a venit marți dimineața la secția de Poliție, in speranța ca va putea sa și recupereze permisul. Razvan Ștefanescu a spus ca are nevoie sa iși recupereze permisul, intrucat lucreaza ca șofer. Șoferul…

- Jurnalistul Oreste Teodorescu a rabufnit, din nou, la adresa Poliției Romane. Dupa ce zilele trecute Oreste acuza agenții de poliție de abuz pentru ca l-au oprit in trafic, acum, vedeta TV ataca dur Poliția Romana, dupa ce șoferul mașinii cu numar de inmatriculare M...E PSD a ramas fara permis și…

- Informații neștiute despre proprietarul mașinii cu numar anti - PSD ies la iveala. Dupa ce, astazi, barbatul a ramas fara placuțele de inmatriculare și s-a ales cu dosar penal, pentru ca, susține Poliția Romana, placuțele preferențiale de pe teritoriul Suediei nu ar fi valabile și in Romania, acesta…

- Ce spune șoferul mașinii cu numar de inmatriculare anti-PSD, dupa ce Poliția i-a confiscat placuțele. Razvan Ștefanescu a povestit, la ieșirea din secția de Poliție, cum a fost oprit de polițiști, luni dimineața, și i-au fost confiscate placuțele de inmatriculare. „In jurul orei 5:50 dimineața, am…

- Șoferul devenit celebru in toata Romania, dupa ce a condus o mașina cu numar de inmatriculare anti-PSD, a acceptat sa ofere primul interviu amplu, pentru www.realitatea.net. Razvan Ștefanescu a reacționat dupa ce in aceasta dimineața politistii de la Rutiera i-au retinut permisul si celebrele placute…