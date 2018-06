Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Dan, indignata ca suspecții din cazul jafului de la Sinești au fost lasați liberi: ”Trag un semnal de alarma, imi doresc o buna relaționare intre Poliție și Parchet”, a spus ministrul de Interne, marți, la Parlament. Ministrul a spus ca a nemulțumit-o, și in opinia sa este ”o stare de fapt, și…

- „Aceasta vizita pe care o face premierul și se pare și președintele Camerei Deputaților in Israel are cateva ciudațenii. Una dintre ele este ca nu au venit la discuții. Doamna prim-ministru nu a plecat cu niciun fel de mandat acolo, deci a vorbit strict in numele Guvernului și nu pentru Romania”, a…

- Seful Politiei Romane, Catalin Ionita, s-a intalnit, marti, cu atasatul pentru afaceri interne israelian la Bucuresti, Yossi Doron, pentru discutii despre cel de-al 10-lea grup de lucru, care va avea loc la Tel Aviv si Ierusalim, si care va reuni specialisti romani si israelieni in combaterea criminalitatii…

- Astazi, seful Politiei Romane, chestor principal de politie Alexandru Catalin Ionita, a avut o intrevedere cu atasatul de afaceri interne israelian la Bucuresti, pentru discutii privind cel de al 10 lea grup de lucru, ce va avea loc la Tel Aviv si Ierusalim, in perioada 7 10 mai a.c., care va reuni…

- Presedintele Klaus Iohannis in rol de mediator Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca va încerca o mediere între Guvern si Banca Nationala. El a spus ca îi va invita la Cotroceni, în zilele urmatoare, pe reprezentantii celor doua institutii, cu scopul de a…

- Deputatul PNL Ovidiu Raețchi susține ca PSD iși face ”stat paralel” in diplomație dupa ce Liviu Dragnea a anunțat ca Guvernul a inițiat procedura pentru relocarea Ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Avil la Ierusalim. „Politica externa a Romaniei nu este taraba de tocmeli a lui Liviu Dragnea. Asa…

- Reprezentantii Guvernului au sustinut, vineri, ca memorandumul privind mutarea ambasadei Romaniei din Israel in Ierusalim a fost inaintat de MAE la categoria ”Documente confidentiale” si isi va pastra caracterul pana la o decizie finala, se arata intr-un raspuns pentru MEDIAFAX.

- Reacția Președintelui Romaniei, domnul Klaus Iohannis, cu privire la intenția Guvernului referitoare la lansarea procesului de relocare a Ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim: ”Cu privire la informațiile vehiculate in spațiul public referitoare la intenția Guvernului Romaniei…