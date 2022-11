Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca la nivelul coalitiei de guvernare s-a convenit asupra pretului la energia electrica pentru consumatorii casnici pentru perioada urmatoare, respectiv 0,68 lei/kWh pentru un consum lunar sub pragul de 100 kWh, 0,80 lei/kWh pentru un consum lunar intre 100 kWh si 255…

- Prim-ministrul Romaniei, Nicolae Ciuca, a anunțat ca in cadrul coaliției de guvernare s-a ajuns la o concluzie cu privire la prețurile la energia electrica pentru consumatorii casnici și firme. Prezent joi in orașul Vicovu de Sus, Nicolae Ciuca a spus ca in coaliție s-a convenit ca se va continua ...

- Comisia Europeana propune o interventie de urgenta pe pietele europene ale energiei pentru a face fata recentelor cresteri dramatice ale preturilor. Comisia propune, printre altele, obligatia de a reduce consumul de energie electrica cu cel putin 5 % in timpul orelor de varf selectate. Statele membre…