Stiri pe aceeasi tema

Liderul cecen Ramzan Kadirov a publicat, duminica, pe canalul sau Telegram, un videoclip despre un atac asupra Centralei Nuclearo-Electrice Zaporojie, comis, potrivit lui, de catre Forțele Armate ale Ucrainei, relateaza Rador.

- Alertele de raid aerian au fost declansate, joi dimineata, in majoritatea regiunilor Ucrainei - transmite RBC, citat de Rador. Potrivit presei ucrainene, sirenele au inceput sa sune in jurul orei 07:40. Seful regiunii Mikolaiv, Vitali Kim, a raportat deja ca au fost reperate primele patru rachete…

Rada Suprema de la Kiev intenționeaza sa ceara Grupului celor 20 (G20) sa excluda Federația Rusa din organizație in legatura cu agresiunea armata impotriva Ucrainei - se arata intr-un proiect de rezoluție inregistrat in legislativul ucrainean, scrie Rador.

- Evgheni Prigojin, liderul gruparii paramilitare ruse Wagner, care lupta in Ucraina alaturi de armata rusa, a comentat duminica presupusa executie, cu o lovitura de bata in caa, a unuia dintre fostii sai membri acuzati ca au dezertat. El a subliniat ca ”este o lucrare magnifica, poate fi vazuta dintr-o…

- Un general-colonel rus, comandantul unuia dintre cele cinci districte militare ale Rusiei, puternic criticat pentru performanțele trupelor sale in Ucraina, ar fi fost inlocuit in ultima dintr-o „serie de demiteri” de comandanți militari ruși de rang inalt de la invazia Rusiei in Ucraina, afirma Ministerul…

- Forțele aeriene ucrainene au anuntat ca au doborat miercuri patru rachete de croaziera rusești Kalibr. Comandamentul aerian de vest al Ucrainei a declarat pe Telegram ca rușii "continua sa atace civili, sa lanseze atacuri cu rachete asupra infrastructurii vitale", anunța CNN, potrivit Rador.…

Atacurile cu rachete lansate luni de Rusia impotriva Ucrainei reprezinta un semn de slabiciune, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, potrivit "MK", citat de Rador.