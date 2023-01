Stiri pe aceeasi tema

Seful grupului de mercenari Wagner din Rusia sustine ca fortele sale au finalizat preluarea orasului ucrainean Soledar, care, daca va fi confirmata, ar marca primul succes major pe campul de lupta al Moscovei din vara trecuta, relateaza The Guardian.

- Seful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, un asociat apropiat al presedintelui Vladimir Putin, i-a criticat pe oligarhii rusi si alte persoane bogate din Rusia pentru ca nu contribuie financiar la efortul Kremlinului in ofensiva acestuia in Ucraina, intr-un interviu difuzat duminica,…

Liderul grupului de mercenari rus Wagner a declarat ca un fost general al US Marine Corps lucreaza pentru organizatia sa, in razboiul impotriva Ucrainei, anunța Rador.

Evgheni Prigojin, liderul gruparii paramilitare ruse Wagner, care lupta in Ucraina alaturi de armata rusa, a comentat duminica presupusa executie, cu o lovitura de bata in caa, a unuia dintre fostii sai membri acuzati ca au dezertat. El a subliniat ca "este o lucrare magnifica, poate fi vazuta dintr-o…

Fondatorul grupului de mercenari ruși "Wagner", Evgheni Prigojin, capata din ce in ce mai multa influența pe teritoriul Federației Ruse - considera Katerina Sternenko, analist ucrainean in cadrul Institutului pentru Studiul Razboiului (ISW), anunța RBC, potrivit Rador.

Evgheni Prigojin, liderul grupului de mercenari Wagner a afirmat ca are un numar „uriaș" de centre de recrutare in Cehia și a mulțumit mai multor cetațeni europeni care ar lupta in gruparea paramilitara.

Șeful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, continua seria sa de recrutare a deținuților din penitenciare dispuși sa lupte in razboiul din Ucraina. Asta reiese cel puțin dintr-o inregistrare video aparuta recent in mediul online.