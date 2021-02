Şeful grupului Vokswagen nu este îngrijorat de planurile Apple pentru un automobil care ar include tehnologia pentru baterii a producătorului iPhone In decembrie, Reuters a relatat ca Apple ar fi realizat suficiente progrese pentru a construi un vehicul de serie pana in 2024, datorita scaderii costurilor pentru tehnologia de baterii. ”Industria auto nu este un sector tehnologic tipic, in care sa poti prelua conducerea dintr-o singura lovitura. Apple nu va gestiona acest lucru peste noapte”, a afirmat Diess intr-un interviu acordat publicatiei Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Cu toate ca planurile Apple nu sunt publice, Deiss a spus ca intentiile acesteia sunt ”logice”, avand in vedere experienta companiei in producerea de baterii,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

