Stiri pe aceeasi tema

- Evgheni Prigojin, șeful grupului Wagner, a vorbit intr-un interviu despre inițiativa senatorului roman, Diana Șoșoaca, cea care a propus, in Parlament, un proiect de lege prin care Romania sa anexeze teritorii din Ucraina.

- Vladimir Putin nu are planuri imediate de pace in Ucraina, astfel ca Occidentul trebuie sa se pregateasca pentru a furniza ajutor letal Kievului pentru mult timp de acum incolo, iar statele NATO ar trebui sa aloce cel putin 2 la suta din PIB pentru cheltuielile militare, a declarat secretarul general…

- Kazahii de la KazMunayGas, proprietarii Petromidia, spun ca vor plati taxa de solidaritate și așteapta sa vada care va fi suma exacta. Deocamdata ei au facut o estimare. Rompetrol Rafinare, companie membra a Grupului KMG International, estimeaza o contribuție de 124,6 milioane de dolari pentru taxa…

- BYD, unul dintre cei mai ambițioși constructori auto chinezi, este interesat sa cumpere o uzina Ford din Germania, spun surse citate de Wall Street Journal. Și Reuters a relatat subiectul, menționand ca 15 companii ar fi dornice sa cumpere uzina din Saarlouis.

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a anuntat seara trecuta ca statele membre ale Uniunii Europene au aprobat o noua transa, in valoare de 500 de milioane de euro, din ajutorul militar pentru Ucraina, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe desfasurata la Bruxelles.In conferinta de presa de…

- Seful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a recunoscut intr-un mesaj publicat joi de serviciul sau de presa ca soldatii sai "au ce invata" de la armata ucraineana, transmite AFP, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Sectorul Industrial Prinde VitezaCifra de afaceri din industrie a crescut, in noiembrie 2022, in termeni nominali, cu 3.2% comparativ cu luna octombrie a aceluiași an si cu 16.9% comparativ cu noiembrie 2021. Astfel, in primele 11 luni ale 2022, cifra de afaceri din industrie a crescut in…